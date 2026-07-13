Перевозки угля в парке НТК за 6 месяцев 2026 года достигли 53,2 млн тонн

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Перевозки угля в парке Национальной транспортной компании (НТК) по итогам шести месяцев 2026 года составили 53,2 миллиона тонн, увеличившись на 6,5% к уровню прошлого года, сообщает НТК.

При этом внутренние поставки выросли на 19,3% — до 33,1 миллиона тонн, а экспорт в восточном направлении прибавил 3,5% и достиг 17,2 миллиона тонн. Только в июне НТК перевезла 8,6 миллиона тонн угля, что на 14,3% больше, чем в июне прошлого года.

"Главным вызовом первого полугодия стало масштабное перераспределение угольных потоков с экспортного западного направления на внутренний рынок России, что на западном полигоне РЖД привело к глобальному изменению логистики. За шесть месяцев сократился объем перевозки угля на экспорт через западные порты, в том числе в парке НТК на 47,6% — с 5,7 до 2,9 миллиона тонн. Одновременно внутренние поставки на западном направлении выросли на 42,1% — до 17,8 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Эта тенденция потребовала от компании переориентировать несколько десятков тысяч вагонов с одного рыночного сегмента на другой, сохранив устойчивость работы на всех ключевых направлениях, отметили в НТК.

"Переориентация с западного экспорта на внутренний рынок — это не просто смена направления. Например, часть парка, которая раньше работала на экспорт через порты, была задействована во внутренних поставках в адрес электростанций, где совершенно другой ритм движения и другие требования к стабильности. Для нас было принципиально сохранить качество сервиса на обоих направлениях", — пояснил начальник управления аналитики НТК Артем Тихомиров.