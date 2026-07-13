В Уфе возбудили дело после драки со стрельбой на базе отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой на базе отдыха в Уфе.

Конфликт произошел 11 июля во время корпоративного мероприятия.

Один из сотрудников сделал несколько выстрелов из аэрозольного пистолета.

Подозреваемого установили и задержали.

УФА, 13 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой на территории базы отдыха в Уфе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

"Следственным подразделением отдела полиции №3 управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве", - говорится в сообщении ведомства на платформе " Макс ".

По данным полиции, массовая драка произошла 11 июля на территории одной из баз отдыха по улице Бородинской, где проходило корпоративное мероприятие.

"Между сотрудниками организаций возник конфликт, связанный с тем, что один из мужчин приставал к женщине-коллеге. В ходе ссоры другой участник событий, используя аэрозольный пистолет, произвел несколько выстрелов, после чего скрылся", - рассказали в пресс-службе.

В результате инцидента один из мужчин обратился в травмпункт, где ему оказали медпомощь. Он пояснил, что получил травмы в ходе драки, следует из сообщения.

"Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Задержанный дал признательные показания. По месту его жительства проведен осмотр, в ходе которого изъяты аэрозольный пистолет и патроны к нему", - сообщает пресс-служба.