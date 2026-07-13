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В Уфе возбудили дело после драки со стрельбой на базе отдыха - РИА Новости, 13.07.2026
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10:49 13.07.2026 (обновлено: 10:50 13.07.2026)
В Уфе возбудили дело после драки со стрельбой на базе отдыха

В Уфе возбудили дело о хулиганстве после драки со стрельбой на базе отдыха

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой на базе отдыха в Уфе.
  • Конфликт произошел 11 июля во время корпоративного мероприятия.
  • Один из сотрудников сделал несколько выстрелов из аэрозольного пистолета.
  • Подозреваемого установили и задержали.
УФА, 13 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой на территории базы отдыха в Уфе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
"Следственным подразделением отдела полиции №3 управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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По данным полиции, массовая драка произошла 11 июля на территории одной из баз отдыха по улице Бородинской, где проходило корпоративное мероприятие.
"Между сотрудниками организаций возник конфликт, связанный с тем, что один из мужчин приставал к женщине-коллеге. В ходе ссоры другой участник событий, используя аэрозольный пистолет, произвел несколько выстрелов, после чего скрылся", - рассказали в пресс-службе.
В результате инцидента один из мужчин обратился в травмпункт, где ему оказали медпомощь. Он пояснил, что получил травмы в ходе драки, следует из сообщения.
"Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Задержанный дал признательные показания. По месту его жительства проведен осмотр, в ходе которого изъяты аэрозольный пистолет и патроны к нему", - сообщает пресс-служба.
В отношении нескольких участников конфликта составлены административные протоколы по статьям 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 6.9 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), добавили в полиции.
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