В Уфе возбудили дело после драки со стрельбой на базе отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой на базе отдыха в Уфе.
- Конфликт произошел 11 июля во время корпоративного мероприятия.
- Один из сотрудников сделал несколько выстрелов из аэрозольного пистолета.
- Подозреваемого установили и задержали.
УФА, 13 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой на территории базы отдыха в Уфе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
По данным полиции, массовая драка произошла 11 июля на территории одной из баз отдыха по улице Бородинской, где проходило корпоративное мероприятие.
"Между сотрудниками организаций возник конфликт, связанный с тем, что один из мужчин приставал к женщине-коллеге. В ходе ссоры другой участник событий, используя аэрозольный пистолет, произвел несколько выстрелов, после чего скрылся", - рассказали в пресс-службе.
В результате инцидента один из мужчин обратился в травмпункт, где ему оказали медпомощь. Он пояснил, что получил травмы в ходе драки, следует из сообщения.
"Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Задержанный дал признательные показания. По месту его жительства проведен осмотр, в ходе которого изъяты аэрозольный пистолет и патроны к нему", - сообщает пресс-служба.
В отношении нескольких участников конфликта составлены административные протоколы по статьям 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 6.9 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), добавили в полиции.
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