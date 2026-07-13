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СМИ: при ударах США по Бендер-Махшехру в Иране погиб человек - РИА Новости, 13.07.2026
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03:52 13.07.2026
СМИ: при ударах США по Бендер-Махшехру в Иране погиб человек

Press TV: при ударах США по Бендер-Махшехру в Иране погиб человек

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан.
  • Гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах в городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, в разных районах провинций Бушер и Хузестан, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан, сообщил телеканал Press TV.
"По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по Бендер-Махшехру иранской провинции Хузестан", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах в иранских городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, в разных районах провинций Бушер и Хузестан, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.
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