СМИ: при ударах США по Бендер-Махшехру в Иране погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан.
- Гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах в городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, в разных районах провинций Бушер и Хузестан, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан, сообщил телеканал Press TV.
"По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по Бендер-Махшехру иранской провинции Хузестан", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах в иранских городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, в разных районах провинций Бушер и Хузестан, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.