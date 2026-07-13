ВС России поразили украинские топливно-энергетические объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Поражены склады ГСМ и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также складам ГСМ и боеприпасов, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18