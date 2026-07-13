ВС России нанесли удары по украинским портам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли групповые удары по портовым объектам в Черноморске в Одесской области, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская армия ночью нанесла групповые удары по портовым объектам в Одесской области, сообщило Минобороны.
"Поражена портовая инфраструктура в Черноморске, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", — заявили в министерстве.
Отмечается, что во время атаки бойцы применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные дроны.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18