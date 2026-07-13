КСИР заявил об ударах по базам США в Кувейте

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, при котором уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot и американскую радиолокационную систему FPS.