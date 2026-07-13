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КСИР заявил об ударах по базам США в Кувейте - РИА Новости, 13.07.2026
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06:05 13.07.2026 (обновлено: 06:11 13.07.2026)
КСИР заявил об ударах по базам США в Кувейте

КСИР заявил об ударах по базам США в Кувейте и уничтожении ЗРК Patriot

© AP Photo / SepahnewsИранские военные
Иранские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Sepahnews
Иранские военные . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по базам США «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте.
  • В результате удара были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, при котором уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot и американскую радиолокационную систему FPS.
"Сообщаем, что воины военно-космических сил КСИР на третьем этапе операции по пропорциональному ответу на агрессию... американского режима полностью уничтожили резервуары с топливом и ЗРК Patriot на базе США "Али ас-Салем", а также радиолокационную систему FPS на базе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте", - говорится в заявлении КСИР.
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