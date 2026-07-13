КСИР заявил об ударах по базам США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по базам США «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте.
- В результате удара были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, при котором уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot и американскую радиолокационную систему FPS.
"Сообщаем, что воины военно-космических сил КСИР на третьем этапе операции по пропорциональному ответу на агрессию... американского режима полностью уничтожили резервуары с топливом и ЗРК Patriot на базе США "Али ас-Салем", а также радиолокационную систему FPS на базе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте", - говорится в заявлении КСИР.