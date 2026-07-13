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Пентагон заявил о завершении новой волны ударов по Ирану - РИА Новости, 13.07.2026
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05:43 13.07.2026 (обновлено: 05:48 13.07.2026)
Пентагон заявил о завершении новой волны ударов по Ирану

Командование США заявило о завершении новой волны ударов по Ирану

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание Пентагона в Вашингтоне, США
Здание Пентагона в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении атаки на Иран, которая продолжалась почти шесть часов.
  • Центральное командование ВС США объявило о начале новой серии ударов по Ирану.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной атаки на Иран, продолжавшейся почти шесть часов.
Центральное командование ВС США в 17.00 по местному времени (полночь по мск) сообщило о начале новой серии ударов по Ирану.
"Центральное командование США завершило новую волну наступательных ударов по Ирану", – говорится в их заявлении, опубликованном в соцсети Х.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
МИД Ирана обвинил США в давлении на Оман из-за ситуации в Ормузском проливе
01:20
 
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