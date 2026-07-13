Пентагон заявил о завершении новой волны ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении атаки на Иран, которая продолжалась почти шесть часов.
- Центральное командование ВС США объявило о начале новой серии ударов по Ирану.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной атаки на Иран, продолжавшейся почти шесть часов.
"Центральное командование США завершило новую волну наступательных ударов по Ирану", – говорится в их заявлении, опубликованном в соцсети Х.