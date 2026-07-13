СМИ рассказали о значении участия российских и китайских подлодок в учениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Подводные лодки флотов России и Китая примут участие в совместных военных учениях «Морское взаимодействие-2026».

Участие подводных лодок в таких учениях — редкое явление, так как акустические сигнатуры подводных лодок строго засекречены и не демонстрируются в непосредственной близости друг от друга.

Обмен данными связи и координация ударов по целям во время учений отражает высокий уровень взаимного доверия между Россией и Китаем.

ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Участие подводных лодок флотов России и Китая в совместных военных учениях отражает высокий уровень доверия между двумя странами, так как это чрезвычайно редкое явление, считает военный эксперт Ван Юньфэй.

Ранее контр-адмирал Сергей Синько сообщил журналистам, что Тихоокеанский флот РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая в ходе совместных учений "Морское взаимодействие-2026" отработают действия по спасению экипажа подводной лодки, терпящей бедствие.

"Совместные действия подводных лодок — редкое явление в мире. Подводные лодки по своей сути незаметны, и их акустические сигнатуры строго засекречены каждой страной. Как правило, такие суда не демонстрируются в непосредственной близости друг от друга", - заявил Ван Юньфэй газете Global Times

По его словам, если две подводные лодки появляются вместе, это означает, что они действуют на близком расстоянии, и их акустические сигнатуры, включая не только уровень шума, но и частотные характеристики, могут быть доступны друг другу.

"Участие подводных лодок в совместных учениях также включает в себя связь и обмен данными, что является еще одним важным аспектом демонстрации высокого уровня взаимного доверия", - указал аналитик.

По его мнению, тот факт, что подводные лодки двух стран участвовали в учениях, обменивались данными связи и координировали удары по целям, является чрезвычайно редким явлением.

"Способность Китая и России осуществить это отражает высокий уровень взаимного доверия между двумя сторонами", - указал он.

Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.