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СМИ рассказали о значении участия российских и китайских подлодок в учениях - РИА Новости, 13.07.2026
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08:42 13.07.2026
СМИ рассказали о значении участия российских и китайских подлодок в учениях

GT: участие подлодок из РФ и КНР в учениях говорит о высоком уровне доверия

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота и ВМС Китая
Учения Тихоокеанского флота и ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения Тихоокеанского флота и ВМС Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подводные лодки флотов России и Китая примут участие в совместных военных учениях «Морское взаимодействие-2026».
  • Участие подводных лодок в таких учениях — редкое явление, так как акустические сигнатуры подводных лодок строго засекречены и не демонстрируются в непосредственной близости друг от друга.
  • Обмен данными связи и координация ударов по целям во время учений отражает высокий уровень взаимного доверия между Россией и Китаем.
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Участие подводных лодок флотов России и Китая в совместных военных учениях отражает высокий уровень доверия между двумя странами, так как это чрезвычайно редкое явление, считает военный эксперт Ван Юньфэй.
Ранее контр-адмирал Сергей Синько сообщил журналистам, что Тихоокеанский флот РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая в ходе совместных учений "Морское взаимодействие-2026" отработают действия по спасению экипажа подводной лодки, терпящей бедствие.
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"Совместные действия подводных лодок — редкое явление в мире. Подводные лодки по своей сути незаметны, и их акустические сигнатуры строго засекречены каждой страной. Как правило, такие суда не демонстрируются в непосредственной близости друг от друга", - заявил Ван Юньфэй газете Global Times.
По его словам, если две подводные лодки появляются вместе, это означает, что они действуют на близком расстоянии, и их акустические сигнатуры, включая не только уровень шума, но и частотные характеристики, могут быть доступны друг другу.
"Участие подводных лодок в совместных учениях также включает в себя связь и обмен данными, что является еще одним важным аспектом демонстрации высокого уровня взаимного доверия", - указал аналитик.
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По его мнению, тот факт, что подводные лодки двух стран участвовали в учениях, обменивались данными связи и координировали удары по целям, является чрезвычайно редким явлением.
"Способность Китая и России осуществить это отражает высокий уровень взаимного доверия между двумя сторонами", - указал он.
Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.
В учениях участвуют корабли Тихоокеанского флота гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
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