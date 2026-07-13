Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото

Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи

На Крымском мосту скопилось более 1,6 тысячи машин

Краткий пересказ от РИА ИИ Крымский мост был перекрыт около 12 часов, в очереди перед ним скопилось свыше 1,6 тысячи машин.

В очередях на ручной досмотр со сторон Тамани и Керчи находится по 800 и 850 транспортных средств соответственно, время ожидания составляет более двух часов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, который пробыл перекрытым около 12 часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение по мосту закрыли вечером в воскресенье и открыли в 09.05 мск.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении

При этом, по данным инфоцентра, в очереди со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Там время ожидания также составляет более двух часов.