На Крымском мосту скопилось более 1,6 тысячи машин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крымский мост был перекрыт около 12 часов, в очереди перед ним скопилось свыше 1,6 тысячи машин.
- В очередях на ручной досмотр со сторон Тамани и Керчи находится по 800 и 850 транспортных средств соответственно, время ожидания составляет более двух часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, который пробыл перекрытым около 12 часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение по мосту закрыли вечером в воскресенье и открыли в 09.05 мск.
При этом, по данным инфоцентра, в очереди со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Там время ожидания также составляет более двух часов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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