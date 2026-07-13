Туск сообщил о намерении Польши построить космический корабль

"Космический сектор, космическая промышленность будет очередным мотором польской экономики в следующих десятилетиях. Поэтому мы приняли решение о двукратном увеличении расходов на польскую космическую промышленность, увеличении нашего сотрудничества с Европейским космическим агентством", - сказал он.