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Туск сообщил о намерении Польши построить космический корабль - РИА Новости, 13.07.2026
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14:27 13.07.2026
Туск сообщил о намерении Польши построить космический корабль

Туск: Польша намерена построить свой космический корабль

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша намерена построить свой космический корабль.
  • Строительство космического корабля является одним из проектов, реализуемых при поддержке польских взносов в Европейское космическое агентство.
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Польша намерена построить свой космический корабль, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
"Одной из целей EКA (Европейское космическое агентство), реализуемых также за счет польских взносов, является строительство… Это переломный проект первого польского космического корабля, который сможет обеспечивать намного более сильные транспортные возможности между землей и спутниками, сервис спутников, заправку и так далее", - сказал Туск.
В свою очередь министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский заявил, что страна решила увеличить в два раза расходы на космическую отрасль.
"Космический сектор, космическая промышленность будет очередным мотором польской экономики в следующих десятилетиях. Поэтому мы приняли решение о двукратном увеличении расходов на польскую космическую промышленность, увеличении нашего сотрудничества с Европейским космическим агентством", - сказал он.
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