Жителей Турции предупредили о жаре до 42 градусов

Краткий пересказ от РИА ИИ На начавшейся неделе в отдельных курортных районах Турции температура воздуха может достигнуть 42 градусов.

Наиболее высокие температуры прогнозируются на побережье Эгейского и Средиземного морей, а также в ряде внутренних районов страны, включая Анталию, Бодрум и Аланию.

В некоторых регионах Турции, включая север страны и Черноморское побережье, ожидаются кратковременные ливни и грозы.

АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Температура воздуха в отдельных курортных районах Турции на начавшейся неделе может достигнуть 42 градусов, при этом в ряде регионов ожидаются кратковременные ливни и грозы, сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ.

По словам специалиста, наиболее высокие температуры прогнозируются на побережье Эгейского и Средиземного морей , а также в ряде внутренних районов страны. При этом существенных изменений температурного фона в целом не ожидается — значения останутся близкими к климатической норме для середины июля.

"Наиболее жаркая погода ожидается в курортных районах страны, где температура воздуха местами повысится до 42 градусов. Это Анталья , Бодрум и Алания", — добавил Юрташ.

Он отметил, что на севере Турции, включая Стамбул, а также в Восточной и Западной частях Черноморского региона, местами пройдут кратковременные ливни с грозами. Осадки также возможны в отдельных районах Фракии и в горной части Таврских гор на средиземноморском побережье.

Метеоролог добавил, что на юге Эгейского побережья ожидается сильный северный ветер скоростью до 50 километров в час, который может осложнить ситуацию для маломерных судов и отдыхающих на море.