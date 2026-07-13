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Жителей Турции предупредили о жаре до 42 градусов - РИА Новости, 13.07.2026
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Туризм
 
11:37 13.07.2026 (обновлено: 11:49 13.07.2026)
Жителей Турции предупредили о жаре до 42 градусов

В Турции на следующей неделе ожидается жара до 42 градусов

© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Fotolia / timur13
Анталья, Турция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На начавшейся неделе в отдельных курортных районах Турции температура воздуха может достигнуть 42 градусов.
  • Наиболее высокие температуры прогнозируются на побережье Эгейского и Средиземного морей, а также в ряде внутренних районов страны, включая Анталию, Бодрум и Аланию.
  • В некоторых регионах Турции, включая север страны и Черноморское побережье, ожидаются кратковременные ливни и грозы.
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Температура воздуха в отдельных курортных районах Турции на начавшейся неделе может достигнуть 42 градусов, при этом в ряде регионов ожидаются кратковременные ливни и грозы, сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ.
По словам специалиста, наиболее высокие температуры прогнозируются на побережье Эгейского и Средиземного морей, а также в ряде внутренних районов страны. При этом существенных изменений температурного фона в целом не ожидается — значения останутся близкими к климатической норме для середины июля.
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"Наиболее жаркая погода ожидается в курортных районах страны, где температура воздуха местами повысится до 42 градусов. Это Анталья, Бодрум и Алания", — добавил Юрташ.
Он отметил, что на севере Турции, включая Стамбул, а также в Восточной и Западной частях Черноморского региона, местами пройдут кратковременные ливни с грозами. Осадки также возможны в отдельных районах Фракии и в горной части Таврских гор на средиземноморском побережье.
Метеоролог добавил, что на юге Эгейского побережья ожидается сильный северный ветер скоростью до 50 километров в час, который может осложнить ситуацию для маломерных судов и отдыхающих на море.
Летние температуры выше 40 градусов регулярно фиксируются в южных и западных провинциях Турции. В период жары власти рекомендуют туристам и местным жителям избегать длительного пребывания на солнце в полуденные часы, соблюдать питьевой режим и ограничивать физическую активность на открытом воздухе.
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