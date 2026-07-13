Источник: Турция продолжает контакты с Россией и Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция рассчитывает возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле до конца лета.

Анкара продолжает дипломатические контакты с Москвой и Киевом и готова предоставить площадку для диалога.

АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Турция рассчитывает возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле до конца лета и продолжает дипломатические контакты с обеими сторонами, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Мы (турецкая сторона - ред.) рассчитываем, что переговорный процесс между Россией Украиной удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Турция продолжает прилагать для этого необходимые дипломатические усилия", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, Анкара сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом, рассчитывая создать условия для очередного раунда прямых переговоров.

Источник также отметил, что Турция продолжит выполнять посредническую роль и готова вновь предоставить площадку для диалога сторон.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.