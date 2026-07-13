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Источник: Турция продолжает контакты с Россией и Украиной - РИА Новости, 13.07.2026
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06:52 13.07.2026
Источник: Турция продолжает контакты с Россией и Украиной

РИА Новости: Турция планирует восстановить переговоры по Украине до конца лета

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция рассчитывает возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле до конца лета.
  • Анкара продолжает дипломатические контакты с Москвой и Киевом и готова предоставить площадку для диалога.
АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Турция рассчитывает возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле до конца лета и продолжает дипломатические контакты с обеими сторонами, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
"Мы (турецкая сторона - ред.) рассчитываем, что переговорный процесс между Россией и Украиной удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Турция продолжает прилагать для этого необходимые дипломатические усилия", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, Анкара сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом, рассчитывая создать условия для очередного раунда прямых переговоров.
Источник также отметил, что Турция продолжит выполнять посредническую роль и готова вновь предоставить площадку для диалога сторон.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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