Источник: Турция продолжает контакты с Россией и Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция рассчитывает возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле до конца лета.
- Анкара продолжает дипломатические контакты с Москвой и Киевом и готова предоставить площадку для диалога.
АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Турция рассчитывает возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле до конца лета и продолжает дипломатические контакты с обеими сторонами, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
По его словам, Анкара сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом, рассчитывая создать условия для очередного раунда прямых переговоров.
Источник также отметил, что Турция продолжит выполнять посредническую роль и готова вновь предоставить площадку для диалога сторон.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.