Рейтинг@Mail.ru
В Японии рассказали, чем опасно чрезмерное потребление мяса тунца - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 13.07.2026 (обновлено: 09:22 13.07.2026)
В Японии рассказали, чем опасно чрезмерное потребление мяса тунца

JCCU: чрезмерное употребление тунца повышает уровень метилртути

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТунец на прилавке торгового ряда
Тунец на прилавке торгового ряда - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Тунец на прилавке торгового ряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) предупредил об опасности чрезмерного потребления мяса тунца из-за накопления метилртути.
  • Метилртуть накапливается в организмах крупных хищных рыб, таких как тунец и акула, поскольку она переходит по пищевой цепочке от мелких морских обитателей к более крупным.
ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) объяснил в беседе с РИА Новости, чем опасно чрезмерное потребление мяса тунца.
"При повышенном употреблении в пищу различных видов тунца, акул, глубоководных рыб будет превышено допустимое количество потребления метилртути. При ежедневном использовании в пищу этих продуктов норма потребления метилртути будет сильно превышена", — пояснил собеседник.
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
В Сети жаловались на еду из гастронома в Астрахани до вспышки сальмонеллеза
28 июня, 23:47
Союз потребительских кооперативов Японии отслеживает ситуацию, связанную с качеством потребления продуктов питания и их соответствием нормативам, принятым министерством здравоохранения Япония и международными организациями, а также отвечает за доведение этой информации до потребителей и производителей.
"Неорганическая ртуть присутствует в морской воде в естественных условиях. Планктон превращает ее в органическое соединение — метилртуть. Далее по пищевой цепочке метилртуть переходит от мелких морских обитателей к более крупным хищникам. Она накапливается в организме, поэтому рыбы и морские обитатели ближе к вершине пищевой цепочки накапливают ее в больших количествах", — пояснил специалист.
При среднем потреблении таких крупных рыб, как тунцы, акулы, глубоководные виды рыб, потребление ртути вместе с их мясом не должно вызывать опасений, однако чрезмерное потребление опасно, так как приводит к накоплению метилртути в организме.
Япония — самый большой потребитель тунцового мяса в мире. На ее долю приходится от одной четвертой до одной пятой мирового потребления этого вида рыб. С этим связано то, что именно в Японии исследования влияния этого продукта на человека более продвинуты, чем где-либо в мире.
Кроме того, именно в Японии произошел инцидент, последствия которого в медицине получили название японского города Минамата. В 1956 году выяснилось, что из-за сбросов местного завода ртути в залив Минамата, она преобразовывалась морской фауной и микроорганизмами в метилртуть и послужила причиной тяжелейших отравлений среди местного населения. Оно вызвало поражения нервной системы, онемение и дрожь в конечностях, потерю слуха и нарушения речи и сознания. У беременных женщин оно привело к поражению плода – дети рождались с тяжелыми нарушениями и умственной отсталостью. Метилртуть через плаценту попадает к плоду, что и вызывает нарушения в развитии.
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец
Вчера, 08:57
 
ЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала