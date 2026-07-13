В Японии рассказали, чем опасно чрезмерное потребление мяса тунца

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) предупредил об опасности чрезмерного потребления мяса тунца из-за накопления метилртути.

Метилртуть накапливается в организмах крупных хищных рыб, таких как тунец и акула, поскольку она переходит по пищевой цепочке от мелких морских обитателей к более крупным.

ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) объяснил в беседе с РИА Новости, чем опасно чрезмерное потребление мяса тунца.

"При повышенном употреблении в пищу различных видов тунца, акул, глубоководных рыб будет превышено допустимое количество потребления метилртути. При ежедневном использовании в пищу этих продуктов норма потребления метилртути будет сильно превышена", — пояснил собеседник.

Союз потребительских кооперативов Японии отслеживает ситуацию, связанную с качеством потребления продуктов питания и их соответствием нормативам, принятым министерством здравоохранения Япония и международными организациями, а также отвечает за доведение этой информации до потребителей и производителей.

"Неорганическая ртуть присутствует в морской воде в естественных условиях. Планктон превращает ее в органическое соединение — метилртуть. Далее по пищевой цепочке метилртуть переходит от мелких морских обитателей к более крупным хищникам. Она накапливается в организме, поэтому рыбы и морские обитатели ближе к вершине пищевой цепочки накапливают ее в больших количествах", — пояснил специалист.

При среднем потреблении таких крупных рыб, как тунцы, акулы, глубоководные виды рыб, потребление ртути вместе с их мясом не должно вызывать опасений, однако чрезмерное потребление опасно, так как приводит к накоплению метилртути в организме.

Япония — самый большой потребитель тунцового мяса в мире. На ее долю приходится от одной четвертой до одной пятой мирового потребления этого вида рыб. С этим связано то, что именно в Японии исследования влияния этого продукта на человека более продвинуты, чем где-либо в мире.