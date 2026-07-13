В Японии рассказали, чем опасно чрезмерное потребление мяса тунца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) предупредил об опасности чрезмерного потребления мяса тунца из-за накопления метилртути.
- Метилртуть накапливается в организмах крупных хищных рыб, таких как тунец и акула, поскольку она переходит по пищевой цепочке от мелких морских обитателей к более крупным.
ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) объяснил в беседе с РИА Новости, чем опасно чрезмерное потребление мяса тунца.
"При повышенном употреблении в пищу различных видов тунца, акул, глубоководных рыб будет превышено допустимое количество потребления метилртути. При ежедневном использовании в пищу этих продуктов норма потребления метилртути будет сильно превышена", — пояснил собеседник.
Союз потребительских кооперативов Японии отслеживает ситуацию, связанную с качеством потребления продуктов питания и их соответствием нормативам, принятым министерством здравоохранения Япония и международными организациями, а также отвечает за доведение этой информации до потребителей и производителей.
"Неорганическая ртуть присутствует в морской воде в естественных условиях. Планктон превращает ее в органическое соединение — метилртуть. Далее по пищевой цепочке метилртуть переходит от мелких морских обитателей к более крупным хищникам. Она накапливается в организме, поэтому рыбы и морские обитатели ближе к вершине пищевой цепочки накапливают ее в больших количествах", — пояснил специалист.
При среднем потреблении таких крупных рыб, как тунцы, акулы, глубоководные виды рыб, потребление ртути вместе с их мясом не должно вызывать опасений, однако чрезмерное потребление опасно, так как приводит к накоплению метилртути в организме.
Япония — самый большой потребитель тунцового мяса в мире. На ее долю приходится от одной четвертой до одной пятой мирового потребления этого вида рыб. С этим связано то, что именно в Японии исследования влияния этого продукта на человека более продвинуты, чем где-либо в мире.
Кроме того, именно в Японии произошел инцидент, последствия которого в медицине получили название японского города Минамата. В 1956 году выяснилось, что из-за сбросов местного завода ртути в залив Минамата, она преобразовывалась морской фауной и микроорганизмами в метилртуть и послужила причиной тяжелейших отравлений среди местного населения. Оно вызвало поражения нервной системы, онемение и дрожь в конечностях, потерю слуха и нарушения речи и сознания. У беременных женщин оно привело к поражению плода – дети рождались с тяжелыми нарушениями и умственной отсталостью. Метилртуть через плаценту попадает к плоду, что и вызывает нарушения в развитии.