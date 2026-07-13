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S7 опровергла сообщения о срыве переговоров по поставкам Ту-214 - РИА Новости, 13.07.2026
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09:34 13.07.2026
S7 опровергла сообщения о срыве переговоров по поставкам Ту-214

S7 опровергла сообщения о срыве переговоров по контракту на поставки Ту-214

© Фото : Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе
Самолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба ОАК
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Самолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры между S7 и ОАК о поставках самолетов Ту-214 продолжаются, речи о срыве нет.
  • S7 приоритетно заинтересована в модификации самолета с двухчленным экипажем, но допускает возможность получения первых самолетов с трехчленным экипажем.
  • ОАК и S7 продвинулись по ряду вопросов с момента подписания меморандума в феврале 2026 года, детализируется техническое задание по самолетам и прорабатывается финансовая модель эксплуатации.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Речи о срыве переговоров между S7 ("Сибирь") и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) относительно поставок самолетов Ту-214 не идет, при этом авиакомпания допускает, что получит первые самолеты с экипажем из трех человек, а не из двух, сообщили РИА Новости в S7.
Ранее в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиационной промышленности сообщил о возможном срыве или пересмотре контракта на поставку Ту-214 авиакомпании S7 из-за неготовности производителя зафиксировать в контракте модернизацию кабины под двухчленный экипаж, а также гарантировать сроки улучшения летно-технических характеристик.
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"S7 находится в плотном и буквально ежедневном контакте с ОАК, переговоры продолжаются и ни о каком срыве переговоров речи не идет... Для S7 приоритетной и целевой является модификация самолета с двухчленной кабиной экипажа, но вместе с тем, мы допускаем возможность получения первых машин с трехчленным экипажем", - рассказали в авиакомпании.
Там отметили, что ОАК и S7 серьезно продвинулись по целому ряду вопросов с момента подписания меморандума в феврале 2026 года. Сейчас детализируется техническое задание по самолетам, прорабатывается финансовая модель эксплуатации и все сопутствующие логистические процессы.
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