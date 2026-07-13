S7 опровергла сообщения о срыве переговоров по поставкам Ту-214

Краткий пересказ от РИА ИИ Переговоры между S7 и ОАК о поставках самолетов Ту-214 продолжаются, речи о срыве нет.

S7 приоритетно заинтересована в модификации самолета с двухчленным экипажем, но допускает возможность получения первых самолетов с трехчленным экипажем.

ОАК и S7 продвинулись по ряду вопросов с момента подписания меморандума в феврале 2026 года, детализируется техническое задание по самолетам и прорабатывается финансовая модель эксплуатации.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Речи о срыве переговоров между S7 ("Сибирь") и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) относительно поставок самолетов Ту-214 не идет, при этом авиакомпания допускает, что получит первые самолеты с экипажем из трех человек, а не из двух, сообщили РИА Новости в S7.

Ранее в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиационной промышленности сообщил о возможном срыве или пересмотре контракта на поставку Ту-21 4 авиакомпании S7 из-за неготовности производителя зафиксировать в контракте модернизацию кабины под двухчленный экипаж, а также гарантировать сроки улучшения летно-технических характеристик.

"S7 находится в плотном и буквально ежедневном контакте с ОАК, переговоры продолжаются и ни о каком срыве переговоров речи не идет... Для S7 приоритетной и целевой является модификация самолета с двухчленной кабиной экипажа, но вместе с тем, мы допускаем возможность получения первых машин с трехчленным экипажем", - рассказали в авиакомпании.

Там отметили, что ОАК и S7 серьезно продвинулись по целому ряду вопросов с момента подписания меморандума в феврале 2026 года. Сейчас детализируется техническое задание по самолетам, прорабатывается финансовая модель эксплуатации и все сопутствующие логистические процессы.

ГТЛК, S7 и ОАК подписали меморандум о сотрудничестве по поставке авиакомпании 100 среднемагистральных самолетов Ту-214, в том числе с характеристиками, адаптированными под модель эксплуатации S7. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в пятницу сообщал, что условия поставок Ту-214 для S7 находятся в проработке.