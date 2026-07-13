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Цивилев рассказал о развитии сотрудничества с Ираном в энергетике - РИА Новости, 13.07.2026
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19:14 13.07.2026 (обновлено: 19:24 13.07.2026)
Цивилев рассказал о развитии сотрудничества с Ираном в энергетике

Цивилев: Россия и Иран поступательно развивают сотрудничество в энергетике

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Иран развивают сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
  • Сергей Цивилев подчеркнул, что совместная работа будет способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых проектов.
  • Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев совершил рабочую поездку в Иран и провел встречи с министрами нефти и энергетики страны.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия и Иран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
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"Россия и Иран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, несмотря на все обстоятельства, имевшие место в последние месяцы. Уверен, что совместная работа в рамках Межправительственной комиссии будет и впредь способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых взаимовыгодных проектов", - приводятся в сообщении министерства его слова.

Цивилев как сопредседатель Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) совершил рабочую поездку в Исламскую Республику Иран. В рамках визита состоялись рабочие встречи с министром нефти, сопредседателем МПК с иранской стороны Мохсеном Пакнежадом и министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Вчера, 19:17
 
ИранРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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