Цивилев рассказал о развитии сотрудничества с Ираном в энергетике

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"Россия и Иран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, несмотря на все обстоятельства, имевшие место в последние месяцы. Уверен, что совместная работа в рамках Межправительственной комиссии будет и впредь способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых взаимовыгодных проектов", - приводятся в сообщении министерства его слова.