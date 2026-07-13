Цивилев рассказал о развитии сотрудничества с Ираном в энергетике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Иран развивают сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
- Сергей Цивилев подчеркнул, что совместная работа будет способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых проектов.
- Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев совершил рабочую поездку в Иран и провел встречи с министрами нефти и энергетики страны.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия и Иран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
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"Россия и Иран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, несмотря на все обстоятельства, имевшие место в последние месяцы. Уверен, что совместная работа в рамках Межправительственной комиссии будет и впредь способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых взаимовыгодных проектов", - приводятся в сообщении министерства его слова.
Цивилев как сопредседатель Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) совершил рабочую поездку в Исламскую Республику Иран. В рамках визита состоялись рабочие встречи с министром нефти, сопредседателем МПК с иранской стороны Мохсеном Пакнежадом и министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади.