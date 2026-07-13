Цена нефти марки Brent растет на фоне сообщений об ударах США по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цена нефти марки Brent выросла до 78 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах США по Ирану.
- Цена августовских фьючерсов на WTI выросла с 71,41 доллара до 73,79 долларов за баррель.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Цена нефти марки Brent выросла до $78 на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах как минимум в трех иранских портовых городах - Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Центральное командование американских ВС также заявило, что военные США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить новые удары против Ирана.