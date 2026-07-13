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Трамп заявил, что хотел бы стать ведущим теледебатов в 2028 году - РИА Новости, 13.07.2026
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23:54 13.07.2026
Трамп заявил, что хотел бы стать ведущим теледебатов в 2028 году

Трамп заявил, что хотел бы стать ведущим президентских теледебатов в 2028 году

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать ведущим президентских телевизионных дебатов во время предвыборной кампании в 2028 году.
  • Журналист предположил, что с Трампом в роли ведущего число зрителей значительно возрастет, и президент с этим согласился.
  • Трамп не сможет участвовать в президентских выборах 2028 года, так как по закону США главой государства можно быть только дважды.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы стать ведущим президентских телевизионных дебатов во время предвыборной кампании в 2028 году.
«
"Я бы с удовольствием за это взялся. Уверен, демократы были бы в восторге, но я бы, безусловно, согласился модерировать", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он стать ведущим одной или нескольких встреч претендентов на пост главы государства на телевидении.
Журналист предположил, что с Трампом в роли ведущего число зрителей "пробило бы потолок", с чем американский лидер согласился.
"Мне нравится эта идея. Я бы непременно на это пошел. Теперь осталось найти демократа, который на это решится", - добавил президент.
Трамп не сможет участвовать в следующих президентских выборах в ноябре 2028 года, поскольку по закону США главой государства можно быть только дважды.
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