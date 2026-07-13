Трамп заявил, что хотел бы стать ведущим теледебатов в 2028 году

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"Я бы с удовольствием за это взялся. Уверен, демократы были бы в восторге, но я бы, безусловно, согласился модерировать", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он стать ведущим одной или нескольких встреч претендентов на пост главы государства на телевидении.