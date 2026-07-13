Трамп отказался назвать тему предстоящего обращения к нации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп анонсировал обращение к нации, не назвав его тему.
- Телеканал MS Now со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что обращение будет посвящено иностранному вмешательству в выборы 2020 года.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался назвать тему своего предстоящего обращения к нации и заявил, что его речь будет такой же, "как и многие другие".
Трамп ранее анонсировал обращение к нации на неназванную тему в 04.00 17 июля по московскому времени. Позднее телеканал MS Now со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что обращение будет посвящено иностранному вмешательству в выборы 2020 года.
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"Это будет просто речь, как и многие другие мои речи", - сказал американский президент в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.