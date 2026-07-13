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Трамп отказался назвать тему предстоящего обращения к нации - РИА Новости, 13.07.2026
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23:42 13.07.2026
Трамп отказался назвать тему предстоящего обращения к нации

Трамп отказался назвать тему своего предстоящего обращения к нации

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп анонсировал обращение к нации, не назвав его тему.
  • Телеканал MS Now со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что обращение будет посвящено иностранному вмешательству в выборы 2020 года.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался назвать тему своего предстоящего обращения к нации и заявил, что его речь будет такой же, "как и многие другие".
Трамп ранее анонсировал обращение к нации на неназванную тему в 04.00 17 июля по московскому времени. Позднее телеканал MS Now со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что обращение будет посвящено иностранному вмешательству в выборы 2020 года.
«
"Это будет просто речь, как и многие другие мои речи", - сказал американский президент в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
СМИ узнали, чему будет посвящено обращение Трампа к нации
Вчера, 23:32
 
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