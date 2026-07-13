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СМИ узнали, чему будет посвящено обращение Трампа к нации - РИА Новости, 13.07.2026
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23:32 13.07.2026
СМИ узнали, чему будет посвящено обращение Трампа к нации

MS Now: обращение Трампа к нации будет посвящено вмешательству в выборы 2020 г

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп анонсировал обращение к нации 17 июля в 04:00 мск.
  • По утверждению журналиста телеканала MS Now Джейка Трейлора, речь будет посвящена недавно рассекреченным разведывательным докладам о планах иностранного вмешательства в выборы 2020 года.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к нации 17 июля будет посвящено иностранному вмешательству в американские выборы 2020 года, утверждает журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на источники в Белом доме.
Трамп ранее анонсировал обращение к нации на неназванную тему в 04.00 мск 17 июля.
«
"Речь Трампа в четверг (в пятницу 04.00 мск - ред.), как ожидается, будет посвящена недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы 2020 года", – написал журналист в Х.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.
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