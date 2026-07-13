СМИ узнали, чему будет посвящено обращение Трампа к нации

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"Речь Трампа в четверг (в пятницу 04.00 мск - ред.), как ожидается, будет посвящена недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы 2020 года", – написал журналист в Х.