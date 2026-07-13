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Трамп поддержит санкции против России, которые продвигал Грэм*, сообщил CNN - РИА Новости, 13.07.2026
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23:09 13.07.2026
Трамп поддержит санкции против России, которые продвигал Грэм*, сообщил CNN

CNN: Трамп поддержит принятие пакета санкций против РФ, который продвигал Грэм

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поддержит принятие пакета санкций против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм*.
  • Линдси Грэм* скончался 12 июля в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержит принятие пакета санкций против России, который продвигал умерший сенатор Линдси Грэм*, скандально известный своей русофобской позицией, утверждает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
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"Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*", - сообщает телеканал.

За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал американский лидер, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.
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