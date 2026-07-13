За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал американский лидер, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.