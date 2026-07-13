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Трамп уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану - РИА Новости, 13.07.2026
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21:24 13.07.2026 (обновлено: 21:31 13.07.2026)
Трамп уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану

Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.
  • В письме конгрессменам Трамп сообщил, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары" по целям внутри Ирана.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими военными "оборонительных ударов" по объектам в Иране, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо главы государства.
"Президент Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В письме, направленном лидерам конгресса в пятницу... президент написал, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям внутри Ирана", - пишет издание.
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