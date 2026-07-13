Трамп уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.
- В письме конгрессменам Трамп сообщил, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары" по целям внутри Ирана.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими военными "оборонительных ударов" по объектам в Иране, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо главы государства.