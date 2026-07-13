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Трамп призвал сенат в память о Грэме* принять закон о цифровых активах - РИА Новости, 13.07.2026
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20:23 13.07.2026
Трамп призвал сенат в память о Грэме* принять закон о цифровых активах

Трамп в память о Грэме призвал принять закон о регулировании цифровых активов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп призвал сенат принять законопроект о цифровых активах в память о сенаторе Линдси Грэме*.
  • Трамп выразил опасения по поводу стремления Китая получить контроль над отраслью цифровых активов и искусственным интеллектом.
  • Смерть Линдси Грэма* может усложнить продвижение законопроекта о цифровых активах из-за сокращения республиканского большинства в сенате.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал в понедельник американский сенат в память о сенаторе Линдси Грэме * принять законопроект о цифровых активах, но при этом не упомянул законопроект о санкциях против РФ, над которым работал покойный законодатель.
В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Трамп выразил соболезнования после смерти сенатора Грэма*
12 июля, 10:45
"В честь Линдси Грэма* сенат должен принять Clarity Act (Закон о ясности цифровых активов – ред.)", - написал Трамп в Truth Social.
Американский президент выступил с утверждением, что Китай и другие страны хотели бы получить полный контроль над этой отраслью, а также над искусственным интеллектом"
«
"Нельзя допустить, чтобы Китай одержал верх в любой из этих областей!!!" - добавил Трамп.
Грэм* не был соавтором Clarity Act, но являлся активным сторонником политики Белого дома в разных сферах, в том числе в инновациях. Как отмечают многие американские аналитики, с его смертью сократилось республиканское большинство в сенате, из-за чего сторонникам Трампа будет сложнее набрать необходимые 60 голосов для продвижения данного законопроекта.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Вчера, 19:00
В то же время, президент США не упомянул о том, что Грэм* был одним из главных сторонников санкций против России. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины. Как ранее признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампЛиндси Грэм*
 
 
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