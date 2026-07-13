Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп призвал сенат принять законопроект о цифровых активах в память о сенаторе Линдси Грэме*.

Трамп выразил опасения по поводу стремления Китая получить контроль над отраслью цифровых активов и искусственным интеллектом.

Смерть Линдси Грэма* может усложнить продвижение законопроекта о цифровых активах из-за сокращения республиканского большинства в сенате.

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал в понедельник американский сенат в память о сенаторе Линдси Грэме * принять законопроект о цифровых активах, но при этом не упомянул законопроект о санкциях против РФ, над которым работал покойный законодатель.

В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

"В честь Линдси Грэма* сенат должен принять Clarity Act (Закон о ясности цифровых активов – ред.)", - написал Трамп в Truth Social.

Американский президент выступил с утверждением, что Китай и другие страны хотели бы получить полный контроль над этой отраслью, а также над искусственным интеллектом"

« "Нельзя допустить, чтобы Китай одержал верх в любой из этих областей!!!" - добавил Трамп.

Грэм* не был соавтором Clarity Act, но являлся активным сторонником политики Белого дома в разных сферах, в том числе в инновациях. Как отмечают многие американские аналитики, с его смертью сократилось республиканское большинство в сенате, из-за чего сторонникам Трампа будет сложнее набрать необходимые 60 голосов для продвижения данного законопроекта.

В то же время, президент США не упомянул о том, что Грэм* был одним из главных сторонников санкций против России. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.

За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины. Как ранее признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.