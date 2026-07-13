Двенадцатого июля офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.