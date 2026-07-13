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Трамп предложил назначить сестру Грэма* сенатором от Южной Каролины - РИА Новости, 13.07.2026
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18:42 13.07.2026
Трамп предложил назначить сестру Грэма* сенатором от Южной Каролины

Трамп рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру сенатора Грэма

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп рекомендовал назначить Дарлин Грэм временным представителем Южной Каролины в сенате.
  • По мнению Трампа, назначение сестры сенатора Линдси Грэма* станет данью уважения ему самому.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру сенатора Линдси Грэма* временным представителем штата в сенате.
"Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма* Дарлин на пост временного сенатора от великого штата Южная Каролина. Это было бы прекрасной данью уважения Линдси*, который очень ее любил", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Двенадцатого июля офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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В миреЮжная КаролинаРоссияСШАДональд ТрампГенри Макмастер
 
 
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