Трамп предложил назначить сестру Грэма* сенатором от Южной Каролины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп рекомендовал назначить Дарлин Грэм временным представителем Южной Каролины в сенате.
- По мнению Трампа, назначение сестры сенатора Линдси Грэма* станет данью уважения ему самому.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру сенатора Линдси Грэма* временным представителем штата в сенате.
"Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма* Дарлин на пост временного сенатора от великого штата Южная Каролина. Это было бы прекрасной данью уважения Линдси*, который очень ее любил", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Двенадцатого июля офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов