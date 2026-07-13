Трамп обвинил Иран в нарушении мирного соглашения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп утверждает, что мирное соглашение между США и Ираном было достигнуто, но Тегеран его нарушил.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что мирное соглашение между США и Ираном было фактически достигнуто, но Тегеран его нарушил.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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