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Трамп обвинил Иран в нарушении мирного соглашения - РИА Новости, 13.07.2026
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15:28 13.07.2026 (обновлено: 15:36 13.07.2026)
Трамп обвинил Иран в нарушении мирного соглашения

Трамп: Иран нарушил мирное соглашение, которое было фактически достигнуто

© REUTERS / Stoyan NenovПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что мирное соглашение между США и Ираном было достигнуто, но Тегеран его нарушил.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что мирное соглашение между США и Ираном было фактически достигнуто, но Тегеран его нарушил.
"Мы заключили сделку. Она была готова, а потом они ее нарушили", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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