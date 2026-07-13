Израильские СМИ обвинили Иран в попытке покушения на Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильские СМИ сообщили о якобы планировавшемся Ираном покушении на президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО.

Перед вылетом из Анкары самолет Трампа был заменен, при этом Трамп прилетел в Турцию на новом самолете, а вылетел на старом.

В первые минуты после взлета старого борта, на котором находился Трамп, сервисы отслеживания рейсов не могли видеть сигнал транспондера самолета, что является дополнительной мерой безопасности.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Предполагаемое покушение на президента США Дональда Трампа якобы могло произойти во время его визита в Анкару, где 7-8 июля проходил саммит НАТО, утверждают израильские Предполагаемое покушение на президента США Дональда Трампа якобы могло произойти во время его визита в Анкару, где 7-8 июля проходил саммит НАТО, утверждают израильские СМИ , бездоказательно приписывая подобные планы Ирану.

Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран информацией о якобы подготовке исламской республики к покушению на Трампа, при этом угроза со стороны Ирана могла быть надуманной. Сам Трамп предполагал, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана "целью номер один". Президент также угрожал "тысячей ракет", которые приведены в режим боеготовности и наведены на Иран на случай, если его попытаются убить.

"Израильский 12-й канал сообщил 12 июля, что Иран якобы пытался организовать покушение на президента США Дональда Трампа в Турции во время визита политика на саммит НАТО в Анкаре", - приводит газета "Известия" информацию израильского телеканала.

Утверждается, что именно сообщение о возможной попытке убийства привело к замене самолета перед вылетом американского президента из турецкой столицы.

Трамп прилетел в Турцию на новом самолете, однако вылетел из Анкары на старом, при этом в Британии пересел обратно на новый. Как писала газета New York Times со ссылкой на источники, новый самолет Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним. По данным газеты, старый самолет, возможно, был оснащен системой, предназначенной для ослепления приближающейся зенитной ракеты. Информации об оснащении такой системой нового борта нет.

В Белом доме при этом заявили, что новый Air Force One оснащен протоколами безопасности высокого уровня, которые обеспечивают безопасность президента.

Согласно информации Ассошиэйтед Пресс, в первые минуты после взлета старого борта, на котором находился Трампа, сервисы отслеживания рейсов не могли видеть сигнал транспондера самолета. Отключение транспондера обычно используется как дополнительная мера безопасности, когда президент США летит в зону повышенного риска.