Калининградский губернатор заявил о достаточном объеме топлива в регионе

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"Выйти на положительную динамику удалось благодаря поддержке федерального центра, личным решениям президента по приоритетным дополнительным поставкам топлива в наш регион. График поставок формируем пока на краткосрочный период, потому что обстановка может оперативно меняться. Сейчас объема топлива достаточно для обеспечения потребности жителей Калининградской области", - сказал Беспрозванных на оперативном заседании правительства Калининградской области.