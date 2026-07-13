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Калининградский губернатор заявил о достаточном объеме топлива в регионе - РИА Новости, 13.07.2026
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23:34 13.07.2026
Калининградский губернатор заявил о достаточном объеме топлива в регионе

Беспрозванных заявил о достаточном объеме топлива в Калининградской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что объема топлива в регионе достаточно для обеспечения потребности жителей, перебоев с поставкой нет.
  • Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области.
  • Сеть АЗС «Балтнефть» в Калининградской области частично возобновила розничную продажу бензина АИ-92 и дизельного топлива.
КАЛИНИНГРАД, 13 июл – РИА Новости. Объема топлива в Калининградской области на сегодняшний день достаточно для обеспечения потребности жителей, перебоев с поставкой нет, заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
В начале июля президент РФ Владимир Путин поддержал обращение Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона.
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"Выйти на положительную динамику удалось благодаря поддержке федерального центра, личным решениям президента по приоритетным дополнительным поставкам топлива в наш регион. График поставок формируем пока на краткосрочный период, потому что обстановка может оперативно меняться. Сейчас объема топлива достаточно для обеспечения потребности жителей Калининградской области", - сказал Беспрозванных на оперативном заседании правительства Калининградской области.
По его словам, перебоев с поставками топлива в регион нет.
Как отметил на заседании министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов, результаты мониторинга объема продаж показывают снижение пиковой покупки топлива в последние дни на 15-20%.
Четвертого июля сеть АЗС "Балтнефть" в Калининградской области частично возобновила розничную продажу бензина АИ-92, а затем и дизельного топлива.
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