Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что передача ракет для ЗРК Patriot Украине была несамостоятельным решением Польши.
- По его словам, операция по передаче ракет была подготовлена генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе.
- НАТО и США обещали Польше десятикратно компенсировать переданные Украине ракеты в случае угрозы ее воздушному пространству в течение 24 часов.
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Польша была несамостоятельна, передавая Украине ракеты для ЗРК Patriot, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
"Весь этот донат в пользу Украины был операцией, подготовленной прежде всего генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе. По просьбе генерального секретаря НАТО была приведена в действие такая специальная миссия в Европе и в мире, чтобы помочь Украине в ключевом моменте", - сказал Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он утверждает, что НАТО и США обещали Польше в случае необходимости за одни сутки десятикратно компенсировать переданные Украине ракеты.
"Мы имели прежде всего договоренность с НАТО и с американцами, что в случае, если бы дошло до какой-то угрозы, если речь идет о нашем воздушном пространстве, мы могли бы рассчитывать на десятикратную поддержку в течение 24 часов", - сказал замминистра.
При этом он отказался назвать количество ракет, переданных Украине, сославшись на секретность этих данных, но отметил, что оно невелико.
"Это информация закрытая, если речь идет о количестве боевых средств. От трех до девяти", - сказал Томчик. Его слова - отсылка к польскому фразеологизму, который используется, когда человек не хочет отвечать на вопрос о количестве чего-либо.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.