Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что передача ракет для ЗРК Patriot Украине была несамостоятельным решением Польши.

По его словам, операция по передаче ракет была подготовлена генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе.

НАТО и США обещали Польше десятикратно компенсировать переданные Украине ракеты в случае угрозы ее воздушному пространству в течение 24 часов.

ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Польша была несамостоятельна, передавая Украине ракеты для ЗРК Patriot, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.

"Весь этот донат в пользу Украины был операцией, подготовленной прежде всего генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе. По просьбе генерального секретаря НАТО была приведена в действие такая специальная миссия в Европе и в мире, чтобы помочь Украине в ключевом моменте", - сказал Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

При этом он утверждает, что НАТО и США обещали Польше в случае необходимости за одни сутки десятикратно компенсировать переданные Украине ракеты.

"Мы имели прежде всего договоренность с НАТО и с американцами, что в случае, если бы дошло до какой-то угрозы, если речь идет о нашем воздушном пространстве, мы могли бы рассчитывать на десятикратную поддержку в течение 24 часов", - сказал замминистра.

При этом он отказался назвать количество ракет, переданных Украине, сославшись на секретность этих данных, но отметил, что оно невелико.

"Это информация закрытая, если речь идет о количестве боевых средств. От трех до девяти", - сказал Томчик. Его слова - отсылка к польскому фразеологизму, который используется, когда человек не хочет отвечать на вопрос о количестве чего-либо.