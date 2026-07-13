Поселок Термальный на Камчатке готовят к паводкам

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил обеспечить полную готовность поселка Термальный в Елизовском округе к любому развитию паводковой ситуации в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня воды в реках, сообщает правительство Камчатского края.

По данным зампреда правительства Дмитрия Щипицына, подъем уровня воды в реках Елизовского района составляет от двух до 11 сантиметров в сутки, на отдельных горных реках — до 44 сантиметров. Снеготаяние может продолжаться еще около двух недель. Все силы и средства РСЧС находятся в режиме повышенной готовности.