Рейтинг@Mail.ru
Поселок Термальный на Камчатке готовят к паводкам - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
05:36 13.07.2026 (обновлено: 05:40 13.07.2026)
Поселок Термальный на Камчатке готовят к паводкам

Солодов поручил обеспечить готовность поселка Термальный на Камчатке к паводку

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыПодготовка спасателей к паводку
Подготовка спасателей к паводку - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Подготовка спасателей к паводку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил обеспечить полную готовность поселка Термальный в Елизовском округе к любому развитию паводковой ситуации в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня воды в реках, сообщает правительство Камчатского края.
"Поселок Термальный должен быть полностью готов к любому развитию событий, включая самый неблагоприятный сценарий. Учитывая значительные объемы снега в районе Мутновского и Вилючинского вулканов, превентивные меры нужно принять незамедлительно", — цитирует пресс-служба Солодова.
Глава Елизовского муниципального округа Андрей Гончаров в ходе оперативного совещания в правительстве доложил, что контроль за ситуацией ведется круглосуточно, в том числе с помощью квадрокоптеров. Профильные службы расчищают мостовые переходы от речного мусора и коряг для предотвращения заторов. Особое внимание уделено участку дороги у моста через Авачу в районе поселка Раздольный — его укрепят скальным грунтом.
По данным зампреда правительства Дмитрия Щипицына, подъем уровня воды в реках Елизовского района составляет от двух до 11 сантиметров в сутки, на отдельных горных реках — до 44 сантиметров. Снеготаяние может продолжаться еще около двух недель. Все силы и средства РСЧС находятся в режиме повышенной готовности.
Вид на Петропавловск-Камчатский. - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Экономика Камчатки показала рост по ключевым отраслям за пять месяцев
10 июля, 02:29
 
Камчатский крайКамчатский крайЕлизовский районВладимир СолодовАндрей Гончар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала