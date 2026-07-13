Иран заявил, что не даст США вмешиваться в управление Ормузским проливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом.

Трамп заявил о намерении обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.

« "Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом", - говорится в заявлении штаба, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.

Также отмечается, что вооруженные силы Ирана будут жестко противодействовать любого рода попыткам США "нарушить и подорвать безопасность" судоходства за счет транзита судов вне маршрутов, определенных Ираном, и без разрешения Ирана.

Кроме того, командование предупредило, что Иран будет считать любого рода сотрудничество региональных стран с США, в том числе логистическую поддержку, войной против национального суверенитета Ирана. Оно также заявило, что ответственность за последствия и разрастание войны в регионе лежит на США и странах, которые сотрудничают с Вашингтоном.