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Иран заявил, что не даст США вмешиваться в управление Ормузским проливом - РИА Новости, 13.07.2026
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16:16 13.07.2026 (обновлено: 17:37 13.07.2026)
Иран заявил, что не даст США вмешиваться в управление Ормузским проливом

Тегеран заявил, что не позволит США вмешиваться в управление Ормузским проливом

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом.
  • Трамп заявил о намерении обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.
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"Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом", - говорится в заявлении штаба, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.
Также отмечается, что вооруженные силы Ирана будут жестко противодействовать любого рода попыткам США "нарушить и подорвать безопасность" судоходства за счет транзита судов вне маршрутов, определенных Ираном, и без разрешения Ирана.
Кроме того, командование предупредило, что Иран будет считать любого рода сотрудничество региональных стран с США, в том числе логистическую поддержку, войной против национального суверенитета Ирана. Оно также заявило, что ответственность за последствия и разрастание войны в регионе лежит на США и странах, которые сотрудничают с Вашингтоном.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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