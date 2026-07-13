Семь поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за закрытия Крымского моста

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за временного закрытия Крымского моста задерживаются семь поездов "Таврия".

Составы идут с опозданием от 3,5 до 10 часов.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Семь пассажирских поездов "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, мост был перекрыт почти 12 часов, сообщил в понедельник утром инфоцентр. Сообщение о перекрытии движения поступило в воскресенье в 21.51 мск.

"Из-за временного закрытия Крымского моста, в ночь с 12 на 13 июля, в пути задерживаются поезда "Таврия". В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто", - говорится в сообщении

Так, по состоянию на 9.00 мск следуют с опозданием два поезда из Крыма и пять - на полуостров.

По данным перевозчика, поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 10 часов, а состав № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, - на 8 часов.

Среди поездов на полуостров, которые следуют с задержками, - 4 состава отправлением 11 июля. В том числе, поезд № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи) опаздывает на 8 часов, № 91/92 Москва - Севастополь (до Керчи) - на 4,5 часа, № 179/180 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи) - на 3,5 часа и № 027/028 Москва - Симферополь (до Керчи) - на 3,5 часа.

Также состав № 315/316 Адлер - Симферополь (до Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 5 часов.