В Татарстане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ДТП с автобусом в Татарстане девять человек остаются в больницах Альметьевска и Лениногорска, один из них в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Девять человек остаются в больницах Альметьевска и Лениногорска в Татарстане после ДТП с автобусом, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.

По информации ГУМЧС России по Татарстану, в ночь на субботу междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Ранее минздрав республики сообщал, что в больницы Альметьевска и Лениногорска доставлены девять человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

"В стационаре Альметьевской районной многопрофильной больницы сейчас находятся шесть человек. По оценкам врачей, четверо из них в удовлетворительном состоянии, один - с травмами средней степени тяжести, один - тяжелый", - сказал собеседник агентства.