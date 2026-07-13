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В Татарстане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.07.2026
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10:10 13.07.2026
В Татарстане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В Татарстане девять человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануПоследствия ДТП с автобусом в Татарстане
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ДТП с автобусом в Татарстане девять человек остаются в больницах Альметьевска и Лениногорска, один из них в тяжелом состоянии.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Девять человек остаются в больницах Альметьевска и Лениногорска в Татарстане после ДТП с автобусом, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
По информации ГУМЧС России по Татарстану, в ночь на субботу междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
Ранее минздрав республики сообщал, что в больницы Альметьевска и Лениногорска доставлены девять человек, двое из них - в тяжелом состоянии.
"В стационаре Альметьевской районной многопрофильной больницы сейчас находятся шесть человек. По оценкам врачей, четверо из них в удовлетворительном состоянии, один - с травмами средней степени тяжести, один - тяжелый", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в Лениногорской центральной районной больнице по-прежнему остаются трое пострадавших, их состояние стабильное, без изменений.
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Источник: водитель автобуса, перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть
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ПроисшествияРоссияАльметьевскЛениногорск (Лениногорский район)
 
 
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