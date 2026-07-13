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Ветеран СВО попросил Путина "идти до конца" - РИА Новости, 13.07.2026
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18:12 13.07.2026
Ветеран СВО попросил Путина "идти до конца"

Ветеран СВО Роман Бояркин попросил Путина "идти до конца"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин фотографируется с участниками тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
Президент России Владимир Путин фотографируется с участниками тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин фотографируется с участниками тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран специальной военной операции Роман Бояркин попросил президента "идти до конца".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Роман Бояркин на выставке Народного фронта в Москве попросил президента России Владимира Путина "идти до конца".
Глава государства в понедельник принял участие в форуме "Все для Победы!" и ознакомился с выставкой, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта.
"У меня такая, знаете, внутренняя просьба: не останавливаться и идти конца... Я считаю, что надо нам идти, идти в бой до конца", - сказал ветеран президенту.
"Спасибо за вашу позицию", - ответил Путин.
Бояркин рассказал президенту, что в 2024 году пошел на СВО добровольцем, а в 2025 при освобождении Курской области получил тяжелое ранение, в результате которого лишился ног. После прохождения курса реабилитации и абилитации и при поддержке фонда "Защитники Отечества", ассоциации московских ветеранов стал инструктором по БПЛА и по своей инициативе посещает госпитали, чтобы подбодрить бойцов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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