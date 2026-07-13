Ветеран СВО попросил Путина "идти до конца"

Глава государства в понедельник принял участие в форуме "Все для Победы!" и ознакомился с выставкой, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта.

"У меня такая, знаете, внутренняя просьба: не останавливаться и идти конца... Я считаю, что надо нам идти, идти в бой до конца", - сказал ветеран президенту.