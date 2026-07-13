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ВСУ за сутки потеряли более 340 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 13.07.2026
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12:33 13.07.2026 (обновлено: 12:53 13.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 340 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 340 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 340 военных ВСУ, бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 340 военных ВСУ, бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение... Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Марьевка, Золотой Колодезь, Грузское Донецкой Народной Республики, а также Гавриловка, Ивановка и Чугуево Днепропетровской области.
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