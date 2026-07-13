ВСУ за сутки потеряли более 340 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 340 военных ВСУ, бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 340 военных ВСУ, бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение... Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Марьевка, Золотой Колодезь, Грузское Донецкой Народной Республики, а также Гавриловка, Ивановка и Чугуево Днепропетровской области.