ВСУ за сутки потеряли более 340 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 340 военных ВСУ, бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.