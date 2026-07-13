Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и военную технику в зоне действий российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стецковка и Вольная Слобода Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Захаровка, Белый Колодезь и Водяное, уточнили в ведомстве.