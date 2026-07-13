ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Захаровка, Белый Колодезь и Водяное, уточнили в ведомстве.