В Раду поступило заявление Свириденко об отставке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявление Юлии Свириденко об отставке с поста премьер-министра Украины поступило в Верховную раду.
- Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина, и, по словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Заявление Юлии Свириденко об отставке с поста премьера Украины поступило в Верховную раду, его рассмотрят в ближайшее время, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
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"В Верховную раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время", - написал Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.
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