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Супруга Спивакова рассказала о его восстановлении после выписки - РИА Новости, 13.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:10 13.07.2026
Супруга Спивакова рассказала о его восстановлении после выписки

Жена Спивакова рассказала, что его восстановление после выписки проходит успешно

© РИА Новости / Павел КомаровДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Комаров
Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маэстро Владимира Спивакова выписали из больницы 3 июля.
  • Восстановление народного артиста после выписки из больницы проходит успешно.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Восстановление народного артиста СССР, маэстро Владимира Спивакова после выписки из больницы проходит успешно, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.
Ранее жена Спивакова сообщила РИА Новости, что маэстро выписали из больницы 3 июля.
"Восстановление после болезни проходит успешно", - сказала она, комментируя состояние дирижера.
В конце июня митрополит Иларион сообщил, что Спивакова госпитализировали. Позднее супруга маэстро Сати Спивакова рассказал РИА Новости, что причиной госпитализации стали осложнения бронхита, перешедшего в пневмонию.
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