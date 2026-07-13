Супруга Спивакова рассказала о его восстановлении после выписки

Краткий пересказ от РИА ИИ Маэстро Владимира Спивакова выписали из больницы 3 июля.

Восстановление народного артиста после выписки из больницы проходит успешно.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Восстановление народного артиста СССР, маэстро Владимира Спивакова после выписки из больницы проходит успешно, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.

Ранее жена Спивакова сообщила РИА Новости, что маэстро выписали из больницы 3 июля.

"Восстановление после болезни проходит успешно", - сказала она, комментируя состояние дирижера.