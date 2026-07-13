ВС России поразили два сухогруза в Одесской области

Ранее сегодня министерство отчитывалось о поражении других портовых объектов в регионе, использовавшихся для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Так, в ночь на понедельник удары пришлись по:

Как подчеркивали в Минобороны, удары по инфраструктуре наносят в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.