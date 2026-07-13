ВС России поразили два сухогруза в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.
- В порту Южный в Одесской области поражены два сухогруза.
- В ночь на понедельник военные нанесли удары и по другим портовым объектам в регионе.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в порту Южный Одесской области", — рассказали там.
Ранее сегодня министерство отчитывалось о поражении других портовых объектов в регионе, использовавшихся для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Так, в ночь на понедельник удары пришлись по:
- резервуарам с ГСМ;
- наливным эстакадам;
- насосной станции перекачки горючего;
- складу боеприпасов и ракетного вооружения;
- пункту управления перевозками.
Среди других пораженных целей — два морских парома и контейнеровоз, доставлявший грузы для ВСУ, а также килекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска АНПА.
Накануне военные нанесли удары по объектам перегрузочного центра и резервуарам для ГСМ в Черноморске, а также по инфраструктуре логистического центра компании "Одтранс" в Одессе.
Как подчеркивали в Минобороны, удары по инфраструктуре наносят в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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