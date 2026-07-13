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Несколько "судов-нарушителей" были атакованы в Ормузском проливе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2026
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22:57 13.07.2026
Несколько "судов-нарушителей" были атакованы в Ормузском проливе, пишут СМИ

Tasnim: несколько "судов-нарушителей" были атакованы в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько судов-нарушителей были атакованы в Ормузском проливе.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Несколько "судов-нарушителей" были атакованы в Ормузском проливе, передает иранское агентство Tasnim.
"Несколько судов-нарушителей были атакованы в Ормузском проливе", - написало агентство.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Иран заявил, что навсегда останется стражем Ормузского пролива
Вчера, 21:19
Оно не уточнило, кто именно атаковал, однако иранская сторона использует слово "нарушитель" по отношению к тем судам, которые пытаются пройти пролив без согласования с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив. По его словам, Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, но остальные страны могут пользоваться проливом свободно.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран всегда был "стражем" Ормузского пролива и останется им.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
США не обсуждали с союзниками введение пошлин в Ормузе, пишет Axios
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В миреОрмузский проливТегеран (город)ИранДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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