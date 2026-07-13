Несколько "судов-нарушителей" были атакованы в Ормузском проливе, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько судов-нарушителей были атакованы в Ормузском проливе.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Несколько "судов-нарушителей" были атакованы в Ормузском проливе, передает иранское агентство Tasnim.
"Несколько судов-нарушителей были атакованы в Ормузском проливе", - написало агентство.
Оно не уточнило, кто именно атаковал, однако иранская сторона использует слово "нарушитель" по отношению к тем судам, которые пытаются пройти пролив без согласования с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив. По его словам, Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, но остальные страны могут пользоваться проливом свободно.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран всегда был "стражем" Ормузского пролива и останется им.