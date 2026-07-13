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ВС России уничтожили судно "Шостка" и плавучий ДОК в Черноморске - РИА Новости, 13.07.2026
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10:19 13.07.2026 (обновлено: 12:37 13.07.2026)
ВС России уничтожили судно "Шостка" и плавучий ДОК в Черноморске

ВС России уничтожили судно "Шостка" и плавучий ДОК в порту в Черноморске

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ ночью нанесли удар по порту Черноморск в Одесской области.
  • В результате удара были поражены килекторное судно проекта "Шостка", плавучий док для хранения и спуска подводных аппаратов ВСУ, два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удар по порту Черноморск в Одесской области на Украине, где были поражены килекторное судно проекта "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска подводных аппаратов ВСУ, сообщило Минобороны России.
По информации МО РФ, в ночь на понедельник армия России продолжила наносить групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по портам Украины.
"В порту Черноморск поражены килекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)", - говорится в сообщении.
По словам военного ведомства, в нем же были также поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ.
Дым в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
ВС России нанесли удары по украинским портам
Вчера, 07:56
 
БезопасностьРоссияЧерноморскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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