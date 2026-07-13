ВС России уничтожили судно "Шостка" и плавучий ДОК в Черноморске

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удар по порту Черноморск в Одесской области на Украине, где были поражены килекторное судно проекта "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска подводных аппаратов ВСУ, сообщило Минобороны России.

По словам военного ведомства, в нем же были также поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ.