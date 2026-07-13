ВС России уничтожили судно "Шостка" и плавучий ДОК в Черноморске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ ночью нанесли удар по порту Черноморск в Одесской области.
- В результате удара были поражены килекторное судно проекта "Шостка", плавучий док для хранения и спуска подводных аппаратов ВСУ, два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удар по порту Черноморск в Одесской области на Украине, где были поражены килекторное судно проекта "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска подводных аппаратов ВСУ, сообщило Минобороны России.
"В порту Черноморск поражены килекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)", - говорится в сообщении.
По словам военного ведомства, в нем же были также поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ.
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