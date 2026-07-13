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В Великом Новгороде будут судить женщину, откусившую соседке часть губы - РИА Новости, 13.07.2026
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21:14 13.07.2026
В Великом Новгороде будут судить женщину, откусившую соседке часть губы

РИА Новости: новгородский суд рассмотрит дело женщины, откусившей губу соседке

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Великого Новгорода откусила часть губы своей соседке во время конфликта в лифте.
  • Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
  • Дело направлено в Новгородский районный суд.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода предстанет перед судом за то, что во время конфликта в лифте откусила часть губы у своей соседки, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.
По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая в кабине лифта одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде в ходе конфликта с потерпевшей откусила ей часть нижней губы. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица).
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"Прокуратура Великого Новгорода направила в суд уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, обе женщины живут в одном доме.
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