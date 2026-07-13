Жителей Ростовской области приговорили к тюрьме за госизмену и диверсию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двоих жителей Ростовской области приговорили к 16 и 18 годам лишения свободы за государственную измену и диверсию.
- Осужденные подожгли объект транспортной инфраструктуры в интересах другого государства и получили за это деньги.
- Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Двоих жителей Ростовской области суд приговорил к 16 и 18 годам лишения свободы за государственную измену и диверсию, сообщили в областном суде.
Судом установлено, что они в интересах другого государства подожгли объект транспортной инфраструктуры и получили от куратора за это деньги. Приговором Ростовского областного суда сообщники осуждены за госизмену, диверсию, отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления, а один из них еще за вовлечение в совершение диверсии иного лица.
"За совершенные деяния осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок 16 и 18 лет, с ограничением свободы и штрафом. Согласно приговору, один осужденный должен отбыть в тюрьме первые два года назначенного наказания, другой – первые три года. Оставшиеся части срока надлежит отбывать в исправительной колонии строго режима", - говорится в сообщении суда в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что приговор в силу не вступил и может быть обжалован.