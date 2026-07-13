Мосгорсуд отказался смягчать приговор наркоторговцу, выданному Венесуэлой

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский городской суд оставил без изменения приговор Станиславу Ружицкому, назначив ему 15 лет колонии строгого режима за организацию наркотрафика.

Ружицкий был признан виновным в приготовлении к сбыту наркотиков организованной группой в особо крупном размере и в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Защита просила смягчить приговор, но судебная коллегия не нашла оснований для этого, отметив, что Ружицкий длительное время скрывался от правосудия.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Московский городской суд оставил без изменения приговор суда, который назначил Станиславу Ружицкому 15 лет колонии строгого режима за организацию наркотрафика в Московском регионе, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Оснований считать назначенное наказание чрезмерно суровым судебная коллегия не усматривает", - указано в определении суда.

В декабре 2025 года суд признал Ружицкого виновным в приготовлении к сбыту наркотиков организованной группой в особо крупном размере и в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Установлено, что в 2009–2012 годах он вместе с подельниками организовал сеть сбыта наркотиков через тайники в Московском регионе. В 2011–2012 годах деятельность группы пресекли, большинство фигурантов осудили, однако Ружицкому удалось скрыться. В феврале 2016 года его объявили в международный розыск. В ноябре 2024 года его задержали в Венесуэле и экстрадировали в Россию

В суде Ружицкий полностью признал вину. Защита просила смягчить приговор, указывая на способствование расследованию и наличие малолетнего ребенка, однако судебная коллегия не нашла оснований для смягчения.