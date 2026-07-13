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Мосгорсуд отказался смягчать приговор наркоторговцу, выданному Венесуэлой - РИА Новости, 13.07.2026
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13:59 13.07.2026
Мосгорсуд отказался смягчать приговор наркоторговцу, выданному Венесуэлой

Суд оставил в силе приговор Станиславу Ружицкому за организацию наркотрафика

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский городской суд оставил без изменения приговор Станиславу Ружицкому, назначив ему 15 лет колонии строгого режима за организацию наркотрафика.
  • Ружицкий был признан виновным в приготовлении к сбыту наркотиков организованной группой в особо крупном размере и в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
  • Защита просила смягчить приговор, но судебная коллегия не нашла оснований для этого, отметив, что Ружицкий длительное время скрывался от правосудия.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Московский городской суд оставил без изменения приговор суда, который назначил Станиславу Ружицкому 15 лет колонии строгого режима за организацию наркотрафика в Московском регионе, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Оснований считать назначенное наказание чрезмерно суровым судебная коллегия не усматривает", - указано в определении суда.
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В декабре 2025 года суд признал Ружицкого виновным в приготовлении к сбыту наркотиков организованной группой в особо крупном размере и в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Установлено, что в 2009–2012 годах он вместе с подельниками организовал сеть сбыта наркотиков через тайники в Московском регионе. В 2011–2012 годах деятельность группы пресекли, большинство фигурантов осудили, однако Ружицкому удалось скрыться. В феврале 2016 года его объявили в международный розыск. В ноябре 2024 года его задержали в Венесуэле и экстрадировали в Россию.
В суде Ружицкий полностью признал вину. Защита просила смягчить приговор, указывая на способствование расследованию и наличие малолетнего ребенка, однако судебная коллегия не нашла оснований для смягчения.
Суд отметил, что Ружицкий длительное время скрывался от правосудия, а активного способствования расследованию, которое дало бы новые неизвестные следствию сведения, не установлено.
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