Мосгорсуд отказался смягчать приговор наркоторговцу, выданному Венесуэлой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский городской суд оставил без изменения приговор Станиславу Ружицкому, назначив ему 15 лет колонии строгого режима за организацию наркотрафика.
- Ружицкий был признан виновным в приготовлении к сбыту наркотиков организованной группой в особо крупном размере и в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
- Защита просила смягчить приговор, но судебная коллегия не нашла оснований для этого, отметив, что Ружицкий длительное время скрывался от правосудия.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Московский городской суд оставил без изменения приговор суда, который назначил Станиславу Ружицкому 15 лет колонии строгого режима за организацию наркотрафика в Московском регионе, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Оснований считать назначенное наказание чрезмерно суровым судебная коллегия не усматривает", - указано в определении суда.
В декабре 2025 года суд признал Ружицкого виновным в приготовлении к сбыту наркотиков организованной группой в особо крупном размере и в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Установлено, что в 2009–2012 годах он вместе с подельниками организовал сеть сбыта наркотиков через тайники в Московском регионе. В 2011–2012 годах деятельность группы пресекли, большинство фигурантов осудили, однако Ружицкому удалось скрыться. В феврале 2016 года его объявили в международный розыск. В ноябре 2024 года его задержали в Венесуэле и экстрадировали в Россию.
В суде Ружицкий полностью признал вину. Защита просила смягчить приговор, указывая на способствование расследованию и наличие малолетнего ребенка, однако судебная коллегия не нашла оснований для смягчения.
Суд отметил, что Ружицкий длительное время скрывался от правосудия, а активного способствования расследованию, которое дало бы новые неизвестные следствию сведения, не установлено.