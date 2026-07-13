Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова* на 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о своей деятельности.
- Столичная прокуратура ранее требовала возбудить против актера уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента.
- Минюст внес актера в реестр иностранных агентов в марте 2024 года за выступления против специальной военной операции и распространение недостоверной информации о решениях власти России.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера-иноагента Семена Трескунова* на 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о своей деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Трескунова* привлекли к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).
"Признать Трескунова* виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Ранее столичная прокуратура потребовала возбудить против актера уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Ведомство установило, что Трескунов* был дважды в течение года оштрафован по иноагентским статьям. Корме того, с ноября 2025 года он находится за пределами России, но продолжает публиковать сообщения без указания статуса иноагента.
Минюст внес актера в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике.
Трескунов* известен ролями в сериалах "Ивановы-Ивановы", "Гранд" и "Конец света". Ранее РИА Новости выяснило, что за границей актер создал ток-шоу для русской аудитории на немецком видеохостинге, доступное по платной подписке.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
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