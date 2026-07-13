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Суд отложил рассмотрение дела экс-полицейского о взятках от Baza - РИА Новости, 13.07.2026
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10:39 13.07.2026
Суд отложил рассмотрение дела экс-полицейского о взятках от Baza

Суд отложил рассмотрение дела экс-полицейского Ковалева о взятках от Baza

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Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Красноярске отложил рассмотрение уголовного дела бывшего полицейского Сергея Ковалева о получении взяток от сотрудников издания Baza до 31 августа.
  • По версии следствия, он и другие полицейские за взятки передавали служебную информацию на протяжении двух лет.
КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Суд в Красноярске отложил рассмотрение уголовного дела бывшего полицейского Сергея Ковалева о получении взяток от сотрудников издания Baza до 31 августа, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Отложили рассмотрение дела до 31 августа в связи с неявкой адвоката", - сказала собеседница агентства, уточнив, что сейчас Ковалев находится под домашним арестом.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его и Лукьянову сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Аблаеву, которого признали виновным в получении взяток на 67 тысяч рублей, Замоскворецкий суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима с лишением специального звания "майор полиции". Дело Селиванова рассматривает Октябрьский райсуд Белгорода.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов в Савеловском районном суде. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Суд закрыл от публики рассмотрение дела главреда канала Baza о даче взятки
10 июля, 12:22
 
ПроисшествияБелгородКрасноярскКраснодарГлеб ТрифоновАлександр СеливановМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Telegram-канал Baza
 
 
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