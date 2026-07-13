Суд отложил рассмотрение дела экс-полицейского о взятках от Baza

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Красноярске отложил рассмотрение уголовного дела бывшего полицейского Сергея Ковалева о получении взяток от сотрудников издания Baza до 31 августа.

По версии следствия, он и другие полицейские за взятки передавали служебную информацию на протяжении двух лет.

КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Суд в Красноярске отложил рассмотрение уголовного дела бывшего полицейского Сергея Ковалева о получении взяток от сотрудников издания Baza до 31 августа, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

"Отложили рассмотрение дела до 31 августа в связи с неявкой адвоката", - сказала собеседница агентства, уточнив, что сейчас Ковалев находится под домашним арестом.

Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его и Лукьянову сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.

По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.