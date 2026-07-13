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В Ставрополье локализовали пожар в промышленной зоне - РИА Новости, 13.07.2026
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17:25 13.07.2026 (обновлено: 17:40 13.07.2026)
В Ставрополье локализовали пожар в промышленной зоне

В Ставрополье локализовали пожар в промышленной зоне после атаки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В промышленной зоне города Михайловска на Ставрополье после атаки БПЛА вспыхнул пожар.
  • Пострадал один человек.
  • Возгорание локализовали.
ПЯТИГОРСК, 13 июл - РИА Новости. Возгорание в промышленной зоне города Михайловска на Ставрополье после атаки БПЛА локализовано, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В понедельник Владимиров сообщил, что возгорание произошло на территории промышленной зоны в Шпаковском округе в результате атаки БПЛА. Предварительно, никто не пострадал. Администрация Шпаковского округа ввела режим ЧС муниципального уровня.
"Возгорание в промышленной зоне Михайловска локализовано. Пожарные продолжают работу. По уточненным данным в результате пожара есть один пострадавший, угрозы для жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
По данным Минприроды региона, превышений допустимых концентраций вредных веществ в воздухе после пожара зафиксировано не было.
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