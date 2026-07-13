В Ставрополье локализовали пожар в промышленной зоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В промышленной зоне города Михайловска на Ставрополье после атаки БПЛА вспыхнул пожар.
- Пострадал один человек.
- Возгорание локализовали.
ПЯТИГОРСК, 13 июл - РИА Новости. Возгорание в промышленной зоне города Михайловска на Ставрополье после атаки БПЛА локализовано, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В понедельник Владимиров сообщил, что возгорание произошло на территории промышленной зоны в Шпаковском округе в результате атаки БПЛА. Предварительно, никто не пострадал. Администрация Шпаковского округа ввела режим ЧС муниципального уровня.
"Возгорание в промышленной зоне Михайловска локализовано. Пожарные продолжают работу. По уточненным данным в результате пожара есть один пострадавший, угрозы для жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
По данным Минприроды региона, превышений допустимых концентраций вредных веществ в воздухе после пожара зафиксировано не было.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18