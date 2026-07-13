Шохин призвал не повышать ключевую ставку из-за ситуации с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Шохин, глава РСПП, считает, что повышение ключевой ставки на фоне ситуации с топливом было бы неправильно.
- Эльвира Набиуллина говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.
- Банк России в июне снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бизнес считает, что повышать ключевую ставку на фоне ситуации с топливом было бы неправильно, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Конечно, ситуация на топливном рынке добавляет проблем. Безусловно, было бы, наверное, неправильно ждать какой-то лобовой реакции Центрального банка, а именно, что с ростом цен на топливо, который может привести к росту цен в других секторах, бороться повышением ключевой ставки. Надеемся, здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей", - сказал Шохин на заседании Координационного совета региональных объединений работодателей в Дальневосточном федеральном округе.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в середине июня говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущему прогнозу, средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14-14,5%.
Банк России в июне снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.
Шохин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ
19 июня, 16:55