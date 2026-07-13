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Стармер призвал ускорить производство средств ПВО для Украины - РИА Новости, 13.07.2026
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21:58 13.07.2026
Стармер призвал ускорить производство средств ПВО для Украины

Стармер призвал к ускорению производства средств ПВО для Украины

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стармер призвал к ускорению производства средств ПВО для Украины и увеличению поставок вооружений из существующих запасов "коалиции желающих".
  • Британия, присоединившись к программе кредитов ЕС для Украины на 90 миллиардов евро, готова поставлять больше боеприпасов, систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия.
  • Коалиция из более чем 25 стран подготовила контингент для размещения на Украине, который готов к переброске в течение нескольких дней после заключения перемирия.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к ускорению производства средств ПВО для Украины и увеличению поставок вооружений из существующих запасов так называемой "коалиции желающих".
"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны… Это включает в себя ускорение производства средств противовоздушной обороны, увеличение поставок из существующих запасов и поддержку украинских инноваций", - сказал Стармер на пресс-конференции по итогам встречи коалиции в Париже.
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Он подчеркнул, что Британия после присоединения ранее в понедельник к программе кредитов ЕС для Украины на 90 миллиардов евро готова поставлять больше боеприпасов, систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия.
Премьер также напомнил, что коалиция из более 25 стран уже подготовила контингент для размещения на Украине, который готов к переброске в "течение нескольких дней" после заключения перемирия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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