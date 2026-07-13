Полицейские арестовали вооруженного мужчину у здания Конгресса США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Капитолия арестовала мужчину с огнестрельным оружием у северного блокпоста.
- Северный блокпост закрыт на время расследования инцидента.
ВАШИНГТОН, 13 июля – РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила РИА Новости об аресте мужчины с огнестрельным оружием и временном закрытии одного из блокпостов у здания американского конгресса на время проведения расследования инцидента.
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"Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие… Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования полицией Капитолия", - говорится в ответе представителя полиции Капитолия на запрос РИА Новости.
Как сообщили правоохранители, следователи работают над тем, чтобы узнать больше о личности подозреваемого, а также выяснить причины, по которым он на автомобиле направился к Капитолию США.
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