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Полицейские арестовали вооруженного мужчину у здания Конгресса США - РИА Новости, 13.07.2026
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19:42 13.07.2026 (обновлено: 19:49 13.07.2026)
Полицейские арестовали вооруженного мужчину у здания Конгресса США

РИА Новости: полиция арестовала мужчину с огнестрельным оружием у Конгресса США

© AP Photo / Rahmat GulЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Капитолия арестовала мужчину с огнестрельным оружием у северного блокпоста.
  • Северный блокпост закрыт на время расследования инцидента.
ВАШИНГТОН, 13 июля – РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила РИА Новости об аресте мужчины с огнестрельным оружием и временном закрытии одного из блокпостов у здания американского конгресса на время проведения расследования инцидента.
«
"Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие… Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования полицией Капитолия", - говорится в ответе представителя полиции Капитолия на запрос РИА Новости.
Как сообщили правоохранители, следователи работают над тем, чтобы узнать больше о личности подозреваемого, а также выяснить причины, по которым он на автомобиле направился к Капитолию США.
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