Полицейские арестовали вооруженного мужчину у здания Конгресса США

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"Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие… Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования полицией Капитолия", - говорится в ответе представителя полиции Капитолия на запрос РИА Новости.