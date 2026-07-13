США ввели санкции против гражданина Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация США внесла гражданина Украины Дмитрия Рашевского в санкционный список, связанный с киберпреступностью.
- Рашевский, по версии американских властей, является администратором украинского VPN-сервиса First VPN Service, который предоставлял услуги группировкам, использующим программы-вымогатели.
- Под ограничения также попал гражданин Белоруссии Евгений Силаев, который продавал инструменты для маскировки вредоносных программ.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Администрация США внесла гражданина Украины Дмитрия Рашевского в связанный с киберпреступностью санкционный список, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Как следует из заявления OFAC, Рашевский включен в санкционный список наряду с украинским VPN-сервисом First VPN Service. По версии американских властей, Рашевский является администратором сервиса, который предоставлял услуги группировкам, использующим программы-вымогатели.
Под ограничения также попал гражданин Белоруссии Евгений Силаев, который, по данным ведомства, продавал специальные инструменты, позволяющие маскировать вредоносные программы под безопасные файлы и обходить системы киберзащиты.
«
"Группировки, использовавшие услуги этих лиц, причинили американским компаниям и операторам критической инфраструктуры ущерб на миллиарды долларов", - сказано в заявлении.
США исключили двух россиян из санкционных списков
20 марта, 19:07