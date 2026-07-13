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США ввели санкции против гражданина Украины - РИА Новости, 13.07.2026
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19:31 13.07.2026
США ввели санкции против гражданина Украины

США внесли гражданина Украины в связанный с киберпреступностью список санкций

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США внесла гражданина Украины Дмитрия Рашевского в санкционный список, связанный с киберпреступностью.
  • Рашевский, по версии американских властей, является администратором украинского VPN-сервиса First VPN Service, который предоставлял услуги группировкам, использующим программы-вымогатели.
  • Под ограничения также попал гражданин Белоруссии Евгений Силаев, который продавал инструменты для маскировки вредоносных программ.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Администрация США внесла гражданина Украины Дмитрия Рашевского в связанный с киберпреступностью санкционный список, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Как следует из заявления OFAC, Рашевский включен в санкционный список наряду с украинским VPN-сервисом First VPN Service. По версии американских властей, Рашевский является администратором сервиса, который предоставлял услуги группировкам, использующим программы-вымогатели.
Под ограничения также попал гражданин Белоруссии Евгений Силаев, который, по данным ведомства, продавал специальные инструменты, позволяющие маскировать вредоносные программы под безопасные файлы и обходить системы киберзащиты.
«
"Группировки, использовавшие услуги этих лиц, причинили американским компаниям и операторам критической инфраструктуры ущерб на миллиарды долларов", - сказано в заявлении.
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