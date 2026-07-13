США показали кадры применения морских беспилотников против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные впервые использовали морские беспилотники при ударах по Ирану, соответствующее видео опубликовало центральное командование ВС США (CENTCOM).
- Три беспилотных надводных аппарата Corsair нанесли удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас, что стало первым случаем применения американскими силами морских беспилотников в боевых операциях.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Американские военные показали кадры своего первого, как утверждалось, использования морских беспилотников при ударах по Ирану, соответствующее видео опубликовало центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
"Три беспилотных надводных аппарата Corsair нанесли удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас, что стало первым случаем применения американскими силами морских беспилотников в боевых операциях", - говорится в сообщении к видео.
По данным CENTCOM, беспилотники атаковали объект по обслуживанию подводных лодок и кораблей. В командовании утверждают, что удар снизил возможности Тегерана продолжать атаки на коммерческие суда. Как сообщало командование, в ночь на понедельник США впервые использовали ударные морские беспилотники в рамках последней волны ударов по целям Ирана.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика Иран в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке, в частности, на территории Кувейта. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.