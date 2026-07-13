США показали кадры применения морских беспилотников против Ирана

"Три беспилотных надводных аппарата Corsair нанесли удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас, что стало первым случаем применения американскими силами морских беспилотников в боевых операциях", - говорится в сообщении к видео.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.